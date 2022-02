In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt bei 1218,7 (Vortag: 1088,9), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 810,3 (734,7). Landesweit wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 937,7 angegeben. Gesondert wird sie aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt: Demnach liegt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 337,5 pro 100.000 geimpften Personen und bei 2.574,9 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,13 pro 100.000 Einwohner (4,04). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liege in Rheinland-Pfalz jetzt bei 98,3 Prozent.

Nach wie vor sind die Inzidenzwerte insbesondere bei Kindern und Jugendlichen erhöht. Laut dem Göttinger Max-Planck-Instituts liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen in Ludwigshafen aktuell bei 2049,3. Für den Rhein-Pfalz-Kreis wird der Inzidenzwert bei den Fünf- bis 14-Jährigen mit 1420,27 angegeben.