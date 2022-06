Seit Donnerstag sind Corona-Schnelltests nicht mehr für alle kostenlos. So müssen zum Beispiel auch Kinder ab fünf Jahren nach der neuen Testverordnung drei Euro pro Bürgertest zahlen. Wie die städtischen Kitas mit ihrem Testangebot darauf reagieren, hat die Stadtverwaltung jetzt auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt: „Die Coronasituation in den Kindertagesstätten hat sich im Vergleich zum Frühjahr sehr entspannt. Die Nachfrage und Nutzung der Tests durch die Eltern ist gering, so dass wir mit dem 30. Juni das Angebot der Kindertestung angepasst an die Coronasituation in den Einrichtungen vorerst beenden.“ Bisher seien die Tests in den städtischen Kitas durch das DRK durchgeführt worden. Aus Sicht der Verwaltung gibt es trotz hoher Corona-Inzidenz „kaum noch Probleme in den Einrichtungen“.