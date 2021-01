Die Corona-Lage in der Region bleibt angespannt: Das verantwortliche Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises vermeldet seit 7. Januar jeweils drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus für Ludwigshafen und den Kreis (Altrip, Maxdorf, Dudenhofen). Von 66 Neuinfektionen berichtet die Behörde für Ludwigshafen, von 54 für den Landkreis. 18 sind es in Speyer, fünf in Frankenthal.

Corona-Ausbrüche in drei Altenheimen

Aktuelle Ausbruchsgeschehen gebe es in drei Ludwigshafener Seniorenheimen: im Caritas-Altenzentrum St. Josefspflege (Mundenheim), im DRK-Pflegheim in der Melm (Oggersheim) sowie in der Evangelischen Altenhilfe in der Gartenstadt. Nach Angaben der Ludwigshafener Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) haben die mobilen Impfteams bisher 1050 Bewohner und Pflegekräfte in acht der zwölf Altenheime in der Stadt geimpft. Bis Sonntag sollen in weiteren zwei Heimen 250 bis 300 Personen hinzukommen. Die Impfbereitschaft sei insgesamt hoch, sagte sie.

Inzidenzwerte steigen in Stadt und Kreis

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Ludwigshafen ist auf 182,9 gestiegen (7. Januar: 164,9), ebenso wie der Wert für den Rhein-Pfalz-Kreis, der Stand 8. Januar bei 181,7 liegt (7. Januar: 177,9). In Speyer ist der Wert auf 150,3 gesunken (7. Januar: 172,1), ebenso in Frankenthal auf 118,9 (7. Januar: 129,2). Seit dem Ausbruch der Pandemie sind in Ludwigshafen 153 Menschen an oder mit Corona gestorben, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 83, in Speyer 32, in Frankenthal 29.