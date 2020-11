Die aktuellen Zahlen vom Landesgesundheitsministerium zeigen eine leichte Verbesserung: So sind von Mittwoch auf Donnerstag 39 neue Corona-Infektionsfälle in Ludwigshafen dazu gekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenzzahl hat sich auf 183,5 verringert (Mittwoch: 237,4). Allerdings ist eine weitere Person im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Insgesamt gibt es in Ludwigshafen damit seit Beginn der Pandemie 13 Todesfälle. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind 26 neue Infektionen dazu gekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wie in der Stadt leicht gesunken und liegt nun bei 130,7 ( Mittwoch: 179,4). Auch in Mannheim hat es einen weiteren Todesfall gegeben. Die Stadt meldet 124 neue Fälle. Die Inzidenzzahl für Mannheim liegt aktuell bei 230,8 und ist etwas höher als am Vortag (228,9).