Ludwigshafen, Mannheim (beide 43,5) und der Rhein-Pfalz-Kreis (47,2) liegen mit ihren Inzidenzwerten unter der kritischen 50er-Marke. Das geht aus den Donnerstagsdaten der Landesuntersuchungsämter hervor. Demnach sind in Ludwigshafen innerhalb von 24 Stunden 13 neue Corona-Infektionen gemeldet worden, im Kreis waren es neun und in Mannheim 19. In Ludwigshafen gab wieder vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 (Gesamt: 286), im Rhein-Pfalz-Kreis bleibt es unverändert bei 176 Todesfällen. In Mannheim gab es einen neuen Todesfall (Gesamt: 250).