Die Sieben-Tage-Inzidenzen in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis sind weiter stabil auf einem niedrigen Niveau: Bei 9,1 (Vortag: 8,7) Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner liegt der Wert für Dienstag in Ludwigshafen, bei 9,1 (9,7) im Landkreis, wie das Landesuntersuchungsamt vermeldet. Frankenthal liegt mit 4,1 (2,1) noch etwas darunter, während Speyer mit unverändert 27,7 den höchsten Wert in der Region aufweist. Ab 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Aus Ludwigshafen sind aktuell 48 akute Corona-Infektionen bekannt, vier mehr als am Vortag. 50 sind es im Kreis (+5), 7 (+1) in Frankenthal und 14 (+1) in Speyer. Bei 8,4 (7,1) liegt der Inzidenzwert in Mannheim.