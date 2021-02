Die Corona-Lage in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis scheint sich leicht zu entspannen. Aus den Mittwochsdaten des Landesuntersuchungsamts geht hervor, dass in der Stadt innerhalb von 24 Stunden 20 neue Infektionen gemeldet worden sind, im Kreis sind es 23. Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte, also die Zahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, sind weiter gesunken. In Ludwigshafen liegt der Wert nun bei 91,1 (Dienstag: 99,3), im Kreis liegt er bei 70,5 (Dienstag: 82,1). Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. In der Bekämpfung der Pandemie gilt die 50er-Marke als Richtwert, da die Gesundheitsämter dann noch in der Lage sind, Fälle nachzuverfolgen und so das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. Außerdem gab es in Stadt und Kreis von Dienstag auf Mittwoch je zwei Todesfälle.

Weniger los in der Infektionsambulanz

Im Klinikum werden laut Sprecherin Yasemin Böhnke derzeit 51 Corona-Patienten behandelt – davon 18 auf einer Intensivstation. Zwei Patienten sind sogar an eine externe Lungenmaschine (ECMO) angeschlossen. Die Zahlen an der Infektionsambulanz sind laut Böhnke rückläufig. Am Dienstag wurden 130 Abstriche vorgenommen. Es handelte sich um Menschen mit Symptomen oder solche, die das Gesundheitsamt zum Abstrich geschickt hatte. Böhnke: „Die Positivrate liegt bei sechs bis sieben Prozent, bei symptomatischen Personen liegt die Positivrate mit über 20 Prozent deutlich höher.“