Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist am Freitag laut dem Landesuntersuchungsamt in Ludwigshafen mit 9,9 (Vortag: 10,4) wieder unter die Zehner-Marke gesunken. Gefallen ist auch der Wert im Rhein-Pfalz-Kreis: von 6,5 auf 5,2. In Ludwigshafen gibt es derzeit 52 akute Corona-Infektionen (+2), im Landkreis unverändert 53.

Der Inzidenzwert in Frankenthal – acht akute Fälle, +3 – liegt bei 6,2 (Vortag: 8,2), in Speyer – 29 akute Fälle, +3 – bei 15,8 (23,7).