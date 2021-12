Die Corona-Infektionslage in Ludwigshafen ist weiterhin besorgniserregend, aber die Inzidenzwerte sind im Vergleich zum Freitag gesunken. Das Landesuntersuchungsamt hat am Sonntag 48 zusätzliche Infektionen aus Ludwigshafen gemeldet. Derzeit gibt es 2346 akute Fälle im Stadtgebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 297,9 Fällen (bezogen auf 100.000 Einwohner; Freitag: 326,3). Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt der Inzidenzwert am Sonntag bei 290,1 (+37 Fälle; Freitag: 347,6). Aktuell gibt es im Kreis 2505 Corona-Fälle. In Frankenthal liegt die Inzidenz am Sonntag bei 336,4 (+6), in Speyer bei 352,8 (+14). In Ludwigshafen sind seit Pandemie-Ausbruch 353 Menschen an oder mit Corona gestorben, im Rhein-Pfalz-Kreis liegt die Zahl bei 246.