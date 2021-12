Bei 169,2 (Vortag: 191,8) liegt die Corona-Inzidenz für Ludwigshafen laut Landesuntersuchungsamt am Dienstag. Gesunken sind die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche auch im Rhein-Pfalz-Kreis: von 156,4 am Montag auf 127,3 am Dienstag. In Frankenthal liegt der Wert bei 223,6 (Vortag: 293,3), in Speyer bei 161,6 (167,5). Landesweit gibt es bislang 321 Verdachtsfälle und 45 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante. In Ludwigshafen (9) und dem Rhein-Pfalz-Kreis (11) gibt es insgesamt 20 Verdachtsfälle.