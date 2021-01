In Ludwigshafen steigen die Corona-Infektionszahlen wieder: Übers Wochenende sind laut dem Landesuntersuchungsamt 125 neue Infektionen gemeldet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuansteckungen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt damit laut den Daten vom Sonntag bei 213,1 – und damit zum ersten Mal seit Ende Dezember wieder über der 200er-Marke. Am Donnerstag lag der Inzidenzwert noch bei 164,9. Insgesamt sind dem Landesuntersuchungsamt zufolge seit Beginn der Pandemie 5670 Corona-Infektionen in Ludwigshafen festgestellt worden. 156 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben – drei mehr als am Freitag. Ludwigshafen liegt damit wieder über dem Inzidenzwert von 200, ab dem laut den Landesvorgaben die betroffenen Kommunen eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen Umkreis von maximal 15 Kilometern verfügen können. Bei einem Pressegespräch am Freitag hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) gesagt, dass eine solche Einschränkung aktuell nicht in Betracht gezogen werde. Zumal ein solches Vergehen nur schwer nachzuweisen sei. Allerdings hat die Stadt angesichts der hohen Infektionszahlen ihre Corona-Allgemeinverfügung verlängert. Es bleibt bis Ende Januar bei den bestehenden Regelungen: Maskenpflicht in der Innenstadt und Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr. Geschäfte und Gaststätten bleiben zu. Supermärkte und Tankstellen müssen um 21 Uhr schließen.

Rückgang im Kreis

Im Rhein-Pfalz-Kreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz übers Wochenende auf 154,6 gesunken (am Freitag waren es 181,7). Es kamen 33 neue Corona-Fälle hinzu, somit gab es Landkreis bislang insgesamt 3792 Corona-Infektionen. 85 Menschen sind im Kreis bisher an oder mit Covid-19 gestorben, zwei mehr als am Freitag.