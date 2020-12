Das Mainzer Gesundheitsministerium hat von Sonntag auf Montag 118 weitere Corona-Infektionen in Ludwigshafen gemeldet. Die Stadt hat damit erstmals beim Inzidenzwert die 400er-Marke überschritten und liegt bei 410,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt Auskunft darüber, wie viele Corona-Infektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet worden sind. Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Ludwigshafen zählt mit dem Wert von über 400 zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Kommunen in Deutschland. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis steigt die Inzidenz – jetzt 302,7. Es sind 67 neue Infektionen dazu gekommen. Außerdem sind neue Todesfälle zu beklagen: In Ludwigshafen sind von Sonntag auf Montag sieben Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, damit gibt es seit Beginn der Pandemie nun 38 Tote. Im Kreis gibt es drei neue und somit insgesamt 20 Tote.