126 akute Corona-Infektionen vermeldet das Gesundheitsamt aus der Region für Freitag, sieben mehr als am Vortag: 71 (+2) aus Ludwigshafen, 30 (+3) aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, 15 (+2) aus Speyer und 10 (unverändert) aus Frankenthal. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist laut dem Landesuntersuchungsamt in Ludwigshafen auf 7,5 (Vortag: 12,2) gesunken. Unverändert sind die Werte im Kreis (6,5) und Frankenthal (6,2). In Speyer ist der Wert auf 9,9 (5,9) gestiegen.