Mit einem Wert von 242,1 liegt die Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) für Ludwigshafen nach Angaben des Landesuntersuchungsamts weiter auf einem sehr hohen Niveau. In der Stadt gibt es aktuell 1344 akute Infektionsfälle. Die Corona-Verfügung der Stadt läuft am Sonntag, 24 Uhr, aus. Dann gelten die Regeln der sogenannten Bundesnotbremse. Die Ausgangssperre bezieht sich fortan auf den Zeitraum von 22 bis 5 Uhr (bisher 21 bis 5 Uhr). Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, müssen schließen. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt der Inzidenzwert bei 137,8 (672 akute Fälle). In Mannheim liegt der Wert bei 212,5