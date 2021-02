Die Corona-Lage in der Region entspricht der bundesweiten Entwicklung, die das Robert-Koch-Institut am Freitag skizziert hat. Demnach sind die Infektionszahlen zwar deutlich niedriger als noch vor ein paar Woche, aber ein weiterer Rückgang der Inzidenzwerte (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) findet nicht mehr statt. Zum Teil steigt die Sieben-Tage-Inzidenz sogar wieder leicht an. Laut den Daten des Landesuntersuchungsamts sind für Ludwigshafen von Donnerstag auf Freitag zehn neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Akut infiziert sind laut Gesundheitsamt 368 Personen. Die Inzidenz blieb im Vergleich zum Donnerstag unverändert bei 43,5. Ein weiterer Mensch ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben – die Gesamtzahl der Verstorbenen in der Stadt erhöht sich damit auf 287. Für den Rhein-Pfalz-Kreis wurden zum Ausklang der Woche elf neue Infektionsfälle gemeldet. Aktuell gibt es hier 299 Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen: Am Freitag lag sie bei 53,7 – und damit wieder knapp über der 50er-Marke, ab der eine Kommune als Corona-Risikogebiet gilt. Anfang der Woche war der Inzidenzwert im Kreis noch im 30er-Bereich. Im Kreis hat es drei neue Todesfälle gegeben. Damit sind seit Pandemiebeginn 179 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Ein Blick nach Speyer und Frankenthal zeigt: Auch dort gibt es keine weitere Entspannung. Die Inzidenzwert in Frankenthal liegt bei 67,7 und hat sich die ganze Woche über kaum verändert. Für Speyer werden nun 63,3 gemeldet, es gab vergangenen Tage einen leichten kontinuierlichen Anstieg.

