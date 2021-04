Das Gesundheitsamt meldet für Freitag 141 Neuinfektionen aus der Region: 81 aus Ludwigshafen, 37 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, 18 aus Speyer, fünf aus Frankenthal. Der Inzidenzwert – Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner – ist dem Landesuntersuchungsamt zufolge für Ludwigshafen auf 253,7 (Vortag: 235,7) gestiegen. Es ist der landesweite Spitzenwert vor Worms (247,8). Im Kreis liegt der Wert bei 130,0 (133,2), in Speyer bei 168,1 (166,1), in Frankenthal bei 108,7 (110,7). Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. In Ludwigshafen gibt es derzeit 1245 akute Corona-Fälle, im Kreis 700, in Speyer 323, in Frankenthal 164.

