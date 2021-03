Die Corona-Infektionslage verharrt auf dem Niveau der vergangenen Tage. Das Landesuntersuchungsamt hat für Ludwigshafen innerhalb der vergangenen 24 Stunden 14 neue Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist ganz leicht auf 65 gesunken. Am Dienstag lag der Wert bei 66,8. Ab 50 gilt eine Kommune als Corona-Risikogebiet. Diese Marke hat nun auch der Rhein-Pfalz-Kreis nach längerer Zeit wieder überschritten. Für sein Gebiet hat das Landesuntersuchungsamt von Dienstag auf Mittwoch zwölf neue Fälle gemeldet. Dadurch ergibt sich eine Inzidenz von 51,1 (Dienstag, 49,8). Immerhin ist es in Stadt und Kreis zu keinen neuen Todesfällen gekommen: In Ludwigshafen sind bisher 297 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, im Kreis sind es 200. Ein Blick in die umliegenden Kommunen zeigt, dass sich auch dort die Infektionslage auf einem bestimmten Niveau eingependelt hat oder sogar wieder steigt: Frankenthal hat einen Inzidenzwert von 49,2, in Speyer liegt er bei 41,5 und in Mannheim (51 neue Fälle) mittlerweile wieder bei 84,7.

