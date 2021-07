Mit einem Wert von 19,7 am Dienstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen weiter gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 16,8. Er gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis gab es einen Anstieg von 6,5 auf 7,8. In Speyer liegt die Inzidenz bei 11,9, in Frankenthal bei 14,4, wie das Landesuntersuchungsamt meldet.

