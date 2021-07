Das Gesundheitsamt vermeldet für Montag insgesamt 123 Corona-Neuinfektionen aus der Region: 75 aus Ludwigshafen, 27 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, zwölf aus Speyer und neun aus Frankenthal. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt dem Landesuntersuchungsamt zufolge in Ludwigshafen bei 9,9 (Vortag: 11,0), im Kreis bei 5,8 (7,1), in Frankenthal unverändert bei 2,1 und in Speyer ebenso unverändert bei 0. Ab dem Wert 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.