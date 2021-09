Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist in Stadt und Rhein-Pfalz-Kreis jeweils gesunken. Laut dem Landesuntersuchungsamt lag der Wert in Ludwigshafen am Sonntag bei 155,6 (Freitag: 185,8) und im Landkreis bei 55,6 (77,6).