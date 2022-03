Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen lag am Montag bei 1041,4 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Aktuell sind 5587 Fälle im Stadtgebiet registriert, wie das Landesuntersuchungsamt weiter mitteilt. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 1061,0 (5144 aktuelle Fälle). In Mannheim lag der Wert bei 1935,6, dort gibt es im Stadtgebiet 11.237 aktuelle Fälle.