Mit einem Wert von 68,5 bleibt die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen am Mittwoch weiter unter 100, ist im Vergleich zum Vortag jedoch leicht angestiegen. Dies geht aus den aktuellen Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervor. Am Dienstag lag der Wert, der die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt, noch bei 62,1. Der Inzidenzwert des Rhein-Pfalz-Kreises liegt am Mittwoch bei 35,6, in Frankenthal liegt der Wert mit 20,5 sogar deutlich unter der 35er-Marke.

