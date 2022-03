Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen lag am Mittwoch bei 737,1 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner) und damit höher als am Vortag (694,3). Aktuell gibt es laut Landesuntersuchungsamt 6328 Fälle im Stadtgebiet. Innerhalb eines Tages sind 451 Fälle hinzugekommen. Die Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis lag bei 694,0 (Vortag: 645,5) Dort sind 5468 aktuelle Fälle registriert. Binnen 24 Stunden kamen 378 Infizierte hinzu.