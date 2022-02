Nachdem die Inzidenzwerte am Wochenende deutlich niedriger ausfielen, weil wohl weniger Arztbesuche, Labortests aber auch Meldungen seitens der Ämter erfolgten, werden zum Wochenbeginn wieder deutlich höhere Werte gemeldet. In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Montag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 1010,7 (Sonntag: 792,8), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 706,9 (519,5), in Frankenthal bei 795,9 (603,1) und in Speyer bei 691,7 (561,7). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 5,49 (5,61).

Dem LUA zufolge gibt es im Ludwigshafener Stadtgebiet derzeit 6215 aktuelle Corona-Fälle, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 4210. Die höchsten Inzidenzwerte gibt es weiterhin in der Altersgruppe der Fünf-bis 14-Jährigen: 1305,70 gibt das Max-Planck-Institut für Ludwigshafen an, 968,37 für den Kreis.