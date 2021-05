Nach sinkenden Zahlen zu Beginn dieser Woche ist die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen wieder angestiegen: Das Landesuntersuchungsamt meldete am Freitag einen Inzidenzwert von 173,6 (neue Fälle binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Demnach gibt es 1155 akute Fälle im Stadtgebiet. Dort gibt es nach Analysen der Stadt (Stand Donnerstag) folgende lokale Schwerpunkte: In acht von 14 untersuchten Stadtbezirken lagen die Werte über der 100er-Marke (Mitte, Nord, Mundenheim, Rheingönheim, Gartenstadt, Edigheim und Pfingstweide). Den Spitzeninzidenzwert hatte Ruchheim mit 207 (13 Neuinfizierte), den niedrigsten Wert Oppau mit 72 (neun Neuinfektionen). Der von der Verwaltung errechnete stadtweite Inzidenzwert (140) für Donnerstag lag deutlich unter dem Wert des Landesuntersuchungsamts (164,3), der aber maßgeblich für Corona-Maßnahmen ist. Laut Stadtverwaltung sind die Unterschiede darauf zurückzuführen, dass die Analyse der Stadt auf sogenannten Arbeitslisten beruht, etwa zur Überprüfung der Einhaltung der Quarantäne und die Datenbasis auf unterschiedlichen Zeitintervallen beruht.