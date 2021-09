Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen liegt am Mittwoch bei 95,0 (Vortag: 88,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 61,4 (Vortag: 66,6) und in Frankenthal bei 123,1 (Vortag: 133,3). Die ebenfalls relevante Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ liegt beim Wert 0,3. Er gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind laut Landesuntersuchungsamt 4,28 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (Vortag: 3,97). Damit bleiben Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis in Stufe 1 des neu eingeführten Warnsystems.

Das Infektionsgeschehen in Ludwigshafen spielt sich hauptsächlich unter Kindern und Jugendlichen ab: Nach Angaben des Göttinger Max-Planck-Instituts liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen aktuell bei 234,21. Den mit 155,55 zweithöchsten Inzidenzwert in Ludwigshafen weist die Altersgruppe der unter Fünfjährigen auf.