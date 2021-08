Weiter bergauf geht es für die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen, die am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt bei 59,2 liegt (Vortag: 55,2). Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 25,2 (Vortag: 18,8). In Frankenthal liegt der Wert bei 65,6 (Vortag: 77,9), in Speyer bei 57,4 (Vortag: 53,4). Wer sich in Ludwigshafen spontan gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann das im Landesimpfzentrum in der Walzmühle machen. Dort können sich noch bis Donnerstag, 9. September, Menschen ab dem zwölften Lebensjahr ohne vorherige Anmeldung gegen Covid-19 impfen lassen: immer montags bis freitags im Zeitraum von 9.30 bis 17 Uhr. Das Angebot richtet sich an Menschen, die in Ludwigshafen wohnen oder arbeiten.