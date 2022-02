In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 1015,9 (Vortag: 1083,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 991,9 (1044,2). Für das Stadtgebiet werden derzeit insgesamt 8480 aktuelle Corona-Fälle gemeldet, im Kreis sind es dem LUA zufolge 5914. Die Anzahl der Neuinfektionen wird für Ludwigshafen am Donnerstag mit 423 angegeben, im Rhein-Pfalz-Kreis mit 316. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1074,1. Sie wird aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt und liegt demnach bei 497,4 pro 100.000 geimpften Personen und bei 2729,1 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 6,24 (5,46).

Im Ludwigshafener Klinikum werden laut Sprecherin Yasemin Böhnke derzeit 60 Covid-Patienten behandelt. Zwei davon benötigten eine intensivmedizinische Behandlung, auf die künstliche Lunge (Ecmo) sei jedoch keiner der beiden Patienten angewiesen.