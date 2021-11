In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt bei 296,7 (Vortag: 333,8), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 372,8 (354,1), in Frankenthal bei 330,3 (361,0) und in Speyer bei 409,9 (354,7). Die Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ liegt am Dienstag beim Wert 3,1 (4,2). Dieser gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind 7,39 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (6,54).

In Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis gilt aktuell Warnstufe 2. Allerdings fallen die bisherigen Warnstufen ab Mittwoch weg, wenn die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes in Kraft tritt. Diese sieht einen „Lockdown für Ungeimpfte“ vor.