Die Corona-Inzidenzen in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis bleiben weiter auf niedrigem Niveau. In Ludwigshafen lag der Wert laut Landesuntersuchungsamt am Donnerstag bei 14,5, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 3,9. Die Anzahl der aktuellen Corona-Fälle in Ludwigshafen wurde vom Landesuntersuchungsamt am Donnerstag mit 130 angegeben. Frankenthal weist mit 4,1 ebenfalls eine sehr niedrige Inzidenz auf, für Mannheim wurde seitens des Robert-Koch-Instituts am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 12,9 genannt. Die Inzidenz gibt die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner an.