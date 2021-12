Bei der Sonderimpfaktion im Landesimpfzentrum in der Walzmühle sind am 22. Dezember 81 Kinder geimpft worden, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage informiert. Am 22. und 23. Dezember sind laut Verwaltung zudem rund 240 Termine für die Impfungen von Kindern vergeben worden. Dem Landesuntersuchungsamt zufolge liegt die Corona-Inzidenz am Sonntag in Ludwigshafen bei 190,7 Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 160,3.