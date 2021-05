Die Corona-Zahlen sind im Vergleich zu den Vorwochen etwas gesunken, bleiben aber in Ludwigshafen auf einem hohen Niveau. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Sonntag 1018 akute Fälle im Stadtgebiet sowie einen Inzidenzwert von 162,6 Neuinfektionen (binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Damit wäre die Marke von 165 unterschritten, ab der die Corona-Notbremse des Bundes keinen Präsenzunterricht in den Schulen und auch keine Regelbetreuung in Kindertagesstätten mehr gestattet. Falls der Inzidenzwert mehrere Tage hintereinander unter 165 bleibt, kann die Kommune Schulen und Kitas wieder öffnen. Doch erfahrungsgemäß sind die Corona-Zahlen am Wochenende etwas niedriger, weil die Daten von den Behörden verzögert übermittelt werden. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag der Inzidenzwert am Sonntag bei 99 (587 akute Fälle).