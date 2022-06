Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen steigt wieder. Nachdem sie am Dienstag seit langer Zeit erstmals unter 100 lag, gab das Landesuntersuchungsamt am gestrigen Freitag den Wert 146,6 für das Stadtgebiet an. Nichtsdestotrotz liegt die Sieben-Tage-Inzidenz damit weiterhin auf recht niedrigem Niveau. Zum Vergleich: Noch vor vier Wochen wurde der Wert 345,4 angegeben. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz am Freitag bei 219,7, in Frankenthal bei 244,1 und in Speyer bei 185,3. Für die Berechnung der Inzidenz ausschlaggebend sind einzig und allein die mittels PCR-Test laborbestätigten Meldefälle. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 1,55. Für das Stadtgebiet Ludwigshafen werden derzeit 1110 aktuelle Corona-Fälle gemeldet, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 1345.