Die Corona-Inzidenz steigt in Ludwigshafen weiterhin stark an. Am Mittwoch lag sie laut Landesuntersuchungsamt bei einem Wert von 67,9 (Vortag: 59,2). Der Wert für den Rhein-Pfalz-Kreis betrug 31,0 (Vortag: 25,2). Die Inzidenz gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. In Ludwigshafen gab es, Stand Mittwoch, 224 akute Corona-Fälle, im Landkreis waren es 108. In Frankenthal lag die Inzidenz bei 63,6 (Vortag: 65,6), in Speyer bei 51,4 (Vortag: 57,4).