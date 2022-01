In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Freitag laut Landesuntersuchungsamt bei 375,5 (Vortag: 343,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 315,3 (292,7). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,76 pro 100.000 Einwohner (2,85). Derweil bestätigt das Kreisgesundheitsamt, dass Datenbankprobleme in den vergangenen Tagen dazu geführt haben, dass die Inzidenzwerte nicht korrekt ausgewiesen wurden. Zwar habe die Meldesoftware Survnet dem Gesundheitsamt suggeriert, sämtliche Corona-Fälle seien korrekt an das Robert Koch-Institut und das Landesuntersuchungsamt übermittelt worden. De facto hätten die entsprechenden Daten dort aber nicht alle abgerufen werden können, wie Alexander Weber vom Gesundheitsamt auf Anfrage erklärte. Entstanden sei deshalb das Phänomen, dass für Ludwigshafen gegen den Trend eine sinkende Inzidenz gemeldet wurde. Mittlerweile sei der Fehler behoben, was dazu geführt habe, dass die gemeldete Inzidenz dann am Donnerstag schlagartig wieder nach oben schnellte.