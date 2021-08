Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis ist weiter gestiegen. Laut Zahlen des Landesuntersuchungsamts lag sie am Montag in Ludwigshafen bei 25,0 (Vortag: 23,2). Im Rhein-Pfalz-Kreis betrug der Wert 23,9 (Vortag: 22,6). Deutlich höher liegt der aktuelle Wert in Frankenthal mit 63,6 und deutlich niedriger in Speyer mit 9,9. Die Inzidenz gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. In Mannheim liegt der Wert bei 29,0.