In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Montag laut Landesuntersuchungsamt bei 361 (Sonntag: 300,8), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 491,7 (438,8), in Frankenthal bei 473,8 (402,1) und in Speyer bei 634,6 (530,1). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,38 pro 100.000 Einwohner (Sonntag, 3,84). Das Kreisgesundheitsamt meldet in seinem Zuständigkeitsbereich einen Corona-Ausbruch in einem Wohnhaus in Böhl. Wie viele Fälle es dort genau gibt, teilte die Kreisverwaltung nicht mit. Generell seien die aktuellen Fallzahlen großteils auf viele Einzelfälle – auch in familiären Bereichen – zurückzuführen, heißt es.