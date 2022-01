In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Freitag laut Landesuntersuchungsamt bei 1114,4 (1000,8), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 762,5 (697,2). Landesweit wird die Sieben-Tages-Inzidenz mit 888,1 angegeben. Gesondert wird sie aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt: Demnach liegt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 399,9 pro 100.000 geimpften Personen und bei 2.201,9 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt pro 100.000 Einwohner (4,86). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liege in Rheinland-Pfalz jetzt bei 97,8 Prozent.

Aktuelle Virusausbrüche werden vom Kreisgesundheitsamt am Freitag nicht gemeldet, die Fallzahlen seien auf viele Einzelfälle, auch in familiären Bereichen, zurückzuführen. Derweil ist den offiziellen Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zu entnehmen, dass es an den Ludwigshafener Schulen aktuell 1054 Corona-Infektionsfälle bei den Schülern und 44 aktuelle Fälle bei den Lehrern gibt. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind es der ADD zufolge 428 Corona-Infektionsfälle bei den Schülern und 19 bei den Lehrkräften.