Die Corona-Inzidenz ist am Freitag in Ludwigshafen über die 100er-Marke gestiegen. Laut Landesuntersuchungsamt lag sie bei 114,9 (442 akute Fälle). Am Tag zuvor war der Wert noch bei 97 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Die Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis lag am Freitag bei 71,1 (205 akute Fälle).