In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 191,2 (Vortag: 140,2), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 262,3 (186,1), in Frankenthal bei 244,1 (162,1) und in Speyer bei 183,3 (114,3). Dieser starke Anstieg der Inzidenzwerte ergibt sich auch deshalb, weil es am Montag zu einer Panne in der Meldekette kam: Für das gesamte Zuständigkeitsgebiet des Kreisgesundheitsamts wurden dem LUA keine neuen Fälle gemeldet. Heute sind diese Fälle in die Berechnung der Inzidenz miteingeflossen. Die mit Einführung des neuen Warnstufensystems relevant gewordene Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ liegt am Dienstag beim Wert 4,9 (3,9). Dieser gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind 5,31 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (5,44).

Für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis gilt damit weiterhin Warnstufe 1, allerdings ist es nicht mehr weit bis Stufe 2. Diese würde etwa ausgerufen, sobald der Leitindikator Hospitalisierungsinzidenz in Warnstufe 2 rutscht – nach den derzeit geltenden Regeln wird das der Fall sein, sobald an drei aufeinanderfolgenden Werktagen der Wert 5 erreicht oder überschritten wird (aktuell 4,9). Der Leitindikator Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Ludwigshafen mit einem Wert über 100 bereits im Bereich Warnstufe 2, im Rhein-Pfalz-Kreis liegt dieser Indikator mit einem Wert über 200 schon in Warnstufe 3.