In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt bei 836,2 (Vortag: 704,7), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 633,9 (611,3). Landesweit wird die Sieben-Tages-Inzidenz mit 785,5 angegeben. Gesondert wird sie aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt: Demnach liegt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 408,2 pro 100.000 geimpften Personen und bei 1792,7 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,15 pro 100.000 Einwohner (4,28). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liege in Rheinland-Pfalz bei 96,4 Prozent.

Besonders stark erhöhte Inzidenzwerte gibt es derzeit bei jungen Menschen. Nach Angaben des Göttinger Max-Planck-Instituts liegt die Corona-Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen in Ludwigshafen aktuell bei 1399,38, bei den 15- bis 35-Jährigen wird der Inzidenzwert mit 912,30 angegeben. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegen die genannten Werte bei 1362,89 und 904,38.