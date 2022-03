Die Anzahl der Corona-Fälle in Ludwigshafen steigt wieder. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Montag eine Inzidenz von 800,3 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Erstmals seit zwölf Tagen ist damit wieder die 800er-Marke erreicht worden. In diesem Zeitraum sind über 3000 neue Fälle registriert worden. Zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind dazugekommen. Die Gesamtzahl der Todesopfer seit Ausbruch der Pandemie hat sich damit auf 393 Verstorbene erhöht. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt die Inzidenz bei 816,8 und hat sich ebenfalls deutlich erhöht. Die Anzahl der Toten ist hier in den vergangenen Tagen ebenfalls gestiegen und beläuft sich auf 271 Verstorbene. Die landesweite Inzidenz beträgt 1199,3. Die Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz im Land beträgt 6,31 pro 100.000 Einwohner.