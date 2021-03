Zum Ausklang der Woche sind die Corona-Inzidenzwerte in Stadt und Kreis wieder weiter gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt meldet für Ludwigshafen von Donnerstag auf Freitag 31 neue Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Corona-Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt damit nun bei 62,1 – am Donnerstag waren es noch 55,7. Ähnlich sieht die Entwicklung im Rhein-Pfalz-Kreis aus, wo es 23 neue Infektionen gibt. Hier hat sich die Inzidenz nun auf 68,6 erhöht (Donnerstag: 60,2). Außerdem meldet die Behörde für die vergangenen 24 Stunden einen Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie. Betroffen ist der Kreis, wo sich die Gesamtzahl der Todesfälle nun auf 205 erhöht. In der Stadt bleibt es 299 Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. In Frankenthal bleibt die Lage mit einer Inzidenz von 139,5 weiter sehr kritisch, zumal der Wert erneut leicht gestiegen ist. Auch in Speyer gibt es einen leichten Anstieg – aber der Inzidenzwert liegt hier aktuell bei nur 17,8 (15,8). Ab einem Inzidenzwert von 50 gilt eine Kommune als Corona-Risikogebiet.