Die Corona-Inzidenzen in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis bleiben weiter auf niedrigem Niveau. In Ludwigshafen lag der Wert laut Landesuntersuchungsamt am Sonntag bei 16,3, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 11,6. Die Werte sind dieselben wie am Freitag. Die Inzidenz gibt die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner an.