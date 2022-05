Die Anzahl der erfassten Corona-Infektionen sinkt weiter. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Mittwoch für Ludwigshafen einen Inzidenzwert von 197,6 Neuinfektionen binnen sieben Tage (bezogen auf 100.000 Einwohner). Dies ist einer der niedrigsten Werte in diesem Jahr. 2084 aktuelle Fälle sind im Stadtgebiet registriert. Trotz des milderen Verlaufs bei der Omikron-Variante sterben weiter Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Für Ludwigshafen wurden seit Ausbruch der Pandemie 421 Tote registriert – seit Januar sind 55 Todesfälle hinzugekommen, allein in den vergangenen vier Wochen waren es zehn. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 282,4 (2512 akute Fälle und mittlerweile 284 Tote). Die landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt derzeit 3,89 Patienten pro 100.000 Einwohner.