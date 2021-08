Einen klaren Sprung nach oben hat die für das Ludwigshafener Stadtgebiet berechnete Sieben-Tage-Inzidenz gemacht. Wie das Landesuntersuchungsamt am Mittwoch mitteilte, liegt sie aktuell bei 36,6 (Vortag: 27,3). Im Rhein-Pfalz-Kreis bleibt der Wert hingegen konstant bei 18,8. Deutlich höher, nämlich bei 77,9 (Vortag: 65,6), liegt der Frankenthaler Inzidenzwert. Auch in Speyer zeichnet sich ein Aufwärtstrend ab, bei einem Wert von 13,8 (Vortag: 5,9) bewegt dieser sich allerdings auf niedrigem Niveau. Die Inzidenz bildet die Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ab.