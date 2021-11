In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Freitag laut Landesuntersuchungsamt bei 263,7 (Vortag: 195,3), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 308,9 (211,9), in Frankenthal bei 293,3 (186,7) und in Speyer bei 291,6 (244,3). Die mit Einführung des neuen Warnstufensystems relevant gewordene Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ liegt am Freitag beim Wert 4,6 (3,9). Dieser gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind 6,54 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (6,48).

Aktuell gilt damit in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis noch immer Warnstufe 1. Ab Montag dürfte sich dies aber ändern, denn der „Anteil Intensivbetten“ wird wohl morgen den dritten Tag in Folge den entscheidenden Schwellenwert zur Warnstufe 2 überschreiten. Sollte sich dies bewahrheiten, gelten ab kommender Woche weitere Einschränkungen für Personen, die weder geimpft noch genesen sind. Mit der neuen Coronaverordnung des Landes, die am Mittwoch in Kraft tritt, werden diese Einschränkungen nochmals verschärft: Zutritt zu Veranstaltungen und Gaststätten erhalten dann nach der 2G-Regel nur noch Geimpfte und Genesene.