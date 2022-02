In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Sonntag laut Landesuntersuchungsamt bei 792,8 (Samstag: 889,6), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 519,5 (589,3), in Frankenthal bei 603,1 (658,5) und in Speyer bei 561,7 (681,9). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 5,61 (5,66).

Dass an Samstagen und Sonntagen in der Regel weniger Covid-Fälle übermittelt werden, liegt laut Robert Koch-Institut daran, dass an diesen Tagen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen und keine Screenings am Arbeitsplatz, in der Schule und in Kitas laufen. Somit würden auch weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Darüber hinaus könne es sein, dass am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden ihre Covid-Fälle übermitteln.