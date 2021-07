Am Montag hat das Landesuntersuchungsamt für Ludwigshafen einen Corona-Inzidenzwert von 8,1 Neuinfektionen (binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) gemeldet. Am Vortag wurde dieser Wert für Ludwigshafen mit 10,4 angegeben. Aktuell gibt es 58 akute Fälle im Stadtgebiet. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag der Inzidenzwert am Montag bei 15,5 (Vortag: 14,9), in Mannheim bei 7,4 (Vortag: 7,1).