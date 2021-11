In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Montag laut Landesuntersuchungsamt bei 377,3 (Vortag: 325,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 431,7 (372,8), in Frankenthal bei 434,9 (365,1) und in Speyer bei 498,6 (476,9).

Besonders stark erhöhte Inzidenzwerte gibt es derzeit bei Kindern und Jugendlichen. Nach Angaben des Göttinger Max-Planck-Instituts liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen im Rhein-Pfalz-Kreis aktuell bei 989,89. Für Ludwigshafen wird der Inzidenzwert bei den Fünf- bis 14-Jährigen mit 731,89 angegeben.

Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt laut Landesuntersuchungsamt 4,09 pro 100.000 Einwohner (4,21). Bei einem Wert von mehr als 3,0 gilt für Freizeiteinrichtungen, Kulturveranstaltungen und in der Gastronomie die 2G-Regel, Zutritt erhalten dann nur noch Geimpfte und Genesene. Davon ausgenommen sind Kinder bis zwölf Jahre, Jugendliche zwischen zwölf und 17, die nicht geimpft sind, müssen einen negativen Test vorweisen.